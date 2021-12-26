Эксперт рассказал, как действовать при ДТП на парковке

Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству «Прайм» эксперт ОНФ Петр Шкуматов.

Если водителя пострадавшего автомобиля нет на месте, необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить ему ситуацию. По словам Шкуматова, инспектор ГИБДД имеет возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним.