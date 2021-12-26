Эксперт рассказал, как действовать при ДТП на парковке

Если вы задели чужую машину на стоянке, ни в коем случае не нужно уезжать или оставлять записки на поврежденной машине, сообщил агентству «Прайм» эксперт ОНФ Петр Шкуматов.
Если водителя пострадавшего автомобиля нет на месте, необходимо освободить проезжую часть, вызвать на место аварии сотрудников ГИБДД и объяснить ему ситуацию. По словам Шкуматова, инспектор ГИБДД имеет возможность оперативно разыскать контакты пострадавшего водителя и связаться с ним.
– Если владелец находится недалеко от своей машины, то далее последует стандартное оформление ДТП, – уточнил он.
В случае, если владелец пострадавшего авто не может приехать на место аварии, инспектор выпишет справку о ДТП и постановление об административном правонарушении. Второй комплект документов будет храниться в Госавтоинспекции, пока водитель не сможет их забрать и предоставить в страховую компанию, рассказал Шкуматов.
При этом эксперт не рекомендует оставлять записки и уезжать с места происшествия, поскольку иногда это может быть расценено как скрытие с места аварии, что грозит лишением прав на год.
Если же вы не заметили, как задели чужую машину, и уехали с места ДТП, нужно также быть готовым к «сюрпризу» - лишению прав на срок от 1 года до 1,5 лет, пишет РИА Новости.