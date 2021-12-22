На время Чемпионата Мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре изменится движение транспорта

На время проведения Чемпионата Мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре временно изменится движение транспорта по ряду улиц.
С 1 марта по 5 апреля 2022 года будет организованно одностороннее движение автомобильного транспорта по следующим улицам:
- по ул.Карла Маркса со стороны Октябрьского проспекта в сторону ул.Коммунистическая;
- по ул.Куратова со стороны Октябрьского проспекта в сторону ул.Первомайская;
- по ул.Западная со стороны ул.Пушкина в сторону ул.Куратова.
По улице Карла Маркса (на участке от Октябрьского проспекта до ул.Коммунистическая) будут введены следующие ограничения, а именно запрещена остановка транспортных средств по четной стороне на всем протяжении участка, запрещена стоянка транспортных средств по нечетной стороне с 22:00 до 06:00.
По улице Куратова (на участке от Октябрьского проспекта до ул.Первомайская) будут введены ограничения, а именно запрещена стоянка транспортных средств с 22:00 до 06:00 на всем протяжении участка с обоих сторон дороги.
По улице Западная (на участке от ул.Пушкина до ул.Куратова) будут введены ограничения, а именно запрещена остановка транспортных средств по четной стороне на всем протяжении участка.