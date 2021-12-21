На трассе в Коми пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

19 января в Эжвинском районе столицы Коми произошла авария. Под колеса пассажирского автобуса попал человек. Об этом сообщили в УГИБДД региона.
По информации Госавтоинспекции, все случилось в 16.50. Водитель 1978 года рождения за рулем ПАЗа ехал по трассе Сыктывкар-Ухта со стороны села Зеленец в направлении Сыктывкара.
По предварительным данным, в районе дома 42/5 по Ухтинскому шоссе автобус совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате мужчина 1990 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью. Скончался позже в медицинском учреждении.
Автобус ПАЗ 2021 года выпуска принадлежит одной из организаций Сыктывкара.
При обследовании дорожных условий в месте происшествия, установлено отсутствие освещения в темное время суток. Автоинспекторами составлен акт выявленных недостатков улично-дорожной сети. Данный участок дороги не является местом концентрации ДТП, передает «Комиинформ».