Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

На трассе в Коми пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

На трассе в Коми пассажирский автобус насмерть сбил пешеходаГИБДД по Коми / Фото с места аварии

19 января в Эжвинском районе столицы Коми произошла авария. Под колеса пассажирского автобуса попал человек. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

По информации Госавтоинспекции, все случилось в 16.50. Водитель 1978 года рождения за рулем ПАЗа ехал по трассе Сыктывкар-Ухта со стороны села Зеленец в направлении Сыктывкара.

По предварительным данным, в районе дома 42/5 по Ухтинскому шоссе автобус совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате мужчина 1990 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью. Скончался позже в медицинском учреждении.

Автобус ПАЗ 2021 года выпуска принадлежит одной из организаций Сыктывкара.

При обследовании дорожных условий в месте происшествия, установлено отсутствие освещения в темное время суток. Автоинспекторами составлен акт выявленных недостатков улично-дорожной сети. Данный участок дороги не является местом концентрации ДТП, передает «Комиинформ».

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости