На трассе в Коми пассажирский автобус насмерть сбил пешехода

19 января в Эжвинском районе столицы Коми произошла авария. Под колеса пассажирского автобуса попал человек. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

По информации Госавтоинспекции, все случилось в 16.50. Водитель 1978 года рождения за рулем ПАЗа ехал по трассе Сыктывкар-Ухта со стороны села Зеленец в направлении Сыктывкара.