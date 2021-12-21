Появились подробности смертельной аварии на трассе в Коми

17 января на трассе вятка «Вятка» произошла авария. Около 19:40 56-летний мужчина, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигался со стороны Кирова в направлении Сыктывкара. На 769 км автодороги «Вятка» водитель выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник Mitsubishi Pajero, который двигался во встречном направлении.

По информации ГИБДД региона в результате столкновения водитель Skoda от полученных травм скончался на месте ДТП. 41-летний водитель Mitsubishi получил перелом и вывих правого голеностопного сустава. Госпитализирован. От более тяжких травм пострадавшего спасли пристегнутые ремни безопасности.