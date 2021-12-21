Сыктывкарец выехал на «желтый» и протаранил «Лексус»

16 января в Эжвинском районе столицы Коми произошла авария. В 19:00 38-летний мужчина за рулем «Шкоды» ехал по пр.Бумажников со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Весенней.

На регулируемом перекрестке пр.Бумажников и ул.Славы водитель выехал на запрещающий желтый сигнал светофора и врезался в автомобиль Lexus под управлением 47-летней женщины, которая выполняла левый поворот на ул.Славы.