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Сыктывкарец выехал на «желтый» и протаранил «Лексус»

Сыктывкарец выехал на «желтый» и протаранил «Лексус»Фото УГИБДД МВД по Коми

16 января в Эжвинском районе столицы Коми произошла авария. В 19:00 38-летний мужчина за рулем «Шкоды» ехал по пр.Бумажников со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Весенней.

На регулируемом перекрестке пр.Бумажников и ул.Славы водитель выехал на запрещающий желтый сигнал светофора и врезался в автомобиль Lexus под управлением 47-летней женщины, которая выполняла левый поворот на ул.Славы.

В результате ДТП водитель Lexus получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у 23-летней пассажирки диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, а также шок, ушибы стопы и плеча. Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от тяжелых последствий.

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