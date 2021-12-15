Выживших в смертельной аварии в Сыктывдинском районе детей перевели в нейрохирургию

― Их перевели в отделение нейрохирургии РДКБ. Оба брата с положительной динамикой, ― сообщили в ведомстве.

В Минздраве Коми рассказали о состоянии детей, которые получили травмы в страшной аварии 29 декабря, где погибли два человека - отец и сестра мальчиков. Об этом сообщает БНК .

Напомним, 29 декабря в 11:30 в Сыктывдинском районе случилось смертельное ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулем Audi 100 ехал по дороге Сыктывкар – Ухта. На 30 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Haval H5 под управлением водителя 1969 года рождения. В результате погибли мужчина и девочка-подросток, еще двое детей оказались в больнице.

В Audi ехала семья – супруги и трое детей. Отец погиб на месте до приезда скорой, девочку 2007 года рождения – с места аварии транспортировали в Эжвинскую горбольницу, но она скончалась в медучреждении.

Мальчик 2009 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб шеи, тупую травму живота, у него был шок второй степени. Шестимесячный малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом спинки носа, гематому лица, на какое-то время впал в кому.

Мама мальчиков 1986 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибленными ранами брови и губы, открытым вывихом коленного сустава и множественными ушибами, как и ее сыновья, была отправлена в больницу.