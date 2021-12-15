В Сыктывкаре столкнулись Volkswagen и Toyota, пострадали четверо

В столице Коми произошла авария. Рядом с известным торговым центром на улице Сысольском шоссе столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает "Комиинформ",

Сейчас на месте работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД. В Госавтоинспекции подтвердили, что авария произошла в 13.10. В результате пострадали четыре человека. Остальная информация уточняется.