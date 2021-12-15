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18-летний сыктывкарец сбил пешехода

18-летний сыктывкарец сбил пешеходаГИБДД по Коми / Фото с места аварии

11 января в столице Коми произошло ДТП. Водитель Hyundai Sonata сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

В 7:30 18-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, двигался по ул.Колхозной со стороны ул.Певрмомайской в направлении ул.Маркова. На нерегулируемом перекрестке ул.Колхозной и ул.Южной он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемой зебре слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП 46-летний пешеход получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом левой голени и шок. Госпитализирован.

Молодой человек получил водительское удостоверение в 2021 году. Также в районе происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети - отсутствие тротуаров.

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