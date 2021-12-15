18-летний сыктывкарец сбил пешехода

11 января в столице Коми произошло ДТП. Водитель Hyundai Sonata сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД региона.

В 7:30 18-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Sonata, двигался по ул.Колхозной со стороны ул.Певрмомайской в направлении ул.Маркова. На нерегулируемом перекрестке ул.Колхозной и ул.Южной он наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемой зебре слева направо по ходу движения авто.