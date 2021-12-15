Сыктывкарцы пострадали в тройном ДТП

10 января в столице Коми случилось ДТП. в 08:15 мужчина 1985 года рождения за рулем ВАЗ-21124 ехал по участку дороги Сыктывкар — Ухта в направлении улицы 1-я Промышленная. На 9 км он не учел безопасную дистанцию до двигающегося впереди Hyundai Getz и врезался в него. После удара Getz столкнулся с ехавшим в попутном направлении Chevrolet Cobalt.

В аварии пострадали двое. У женщины 1997 года рождения за рулем Hyundai, — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана подбородка. У водителя ВАЗа — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана подбородка и шеи. Оба госпитализированы.