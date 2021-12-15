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В Сыктывкаре столкнулись рейсовый автобус и Daewoo Matiz

В Сыктывкаре столкнулись рейсовый автобус и Daewoo MatizГИБДД по Коми / Фото с места аварии

9 января в столице Коми случилось ДТП. В городе столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Об этом сообщает УГИБДД региона.

В 21.04 водитель ПАЗа маршрута №174 ехал по улице Орджоникидзе. На перекрестке с Октябрьским проспектом в районе дома №100 он начал поворот налево, но не уступил дорогу и врезался в Daewoo Matiz. В салоне автобуса находились всего три человека.

В ДТП пострадала пассажирка Daewoo Matiz 1980 года рождения. Она получила автотравму и ушиб головы, не госпитализирована.

Водитель автобуса за рулем с 2004 года.

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