В Сыктывкаре столкнулись рейсовый автобус и Daewoo Matiz

9 января в столице Коми случилось ДТП. В городе столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Об этом сообщает УГИБДД региона.

В 21.04 водитель ПАЗа маршрута №174 ехал по улице Орджоникидзе. На перекрестке с Октябрьским проспектом в районе дома №100 он начал поворот налево, но не уступил дорогу и врезался в Daewoo Matiz. В салоне автобуса находились всего три человека.