В Сыктывкаре столкнулись рейсовый автобус и Daewoo Matiz

9 января в столице Коми случилось ДТП. В городе столкнулись легковушка и рейсовый автобус. Об этом сообщает УГИБДД региона.
В 21.04 водитель ПАЗа маршрута №174 ехал по улице Орджоникидзе. На перекрестке с Октябрьским проспектом в районе дома №100 он начал поворот налево, но не уступил дорогу и врезался в Daewoo Matiz. В салоне автобуса находились всего три человека.
В ДТП пострадала пассажирка Daewoo Matiz 1980 года рождения. Она получила автотравму и ушиб головы, не госпитализирована.
Водитель автобуса за рулем с 2004 года.