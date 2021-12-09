В Коми водитель сбил человека и скрылся

В Усть-Куломском районе в аварии пострадала пешеход. Подробности рассказали в УГИБДД МВД по РК, пишет "Комиинформ".

Происшествие случилось накануне, 7 января, около 17.30. Неизвестный водитель за рулем авто ехал по ул.Центральная деревни Пожегдин в направлении села Пожег. Напротив дома №111а он сбил женщину, которая шла по краю проезжей части справа по ходу движения авто.