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В Коми водитель сбил человека и скрылся

В Коми водитель сбил человека и скрылсяГИБДД по Коми

В Усть-Куломском районе в аварии пострадала пешеход. Подробности рассказали в УГИБДД МВД по РК, пишет "Комиинформ".

Происшествие случилось накануне, 7 января, около 17.30. Неизвестный водитель за рулем авто ехал по ул.Центральная деревни Пожегдин в направлении села Пожег. Напротив дома №111а он сбил женщину, которая шла по краю проезжей части справа по ходу движения авто. 

В результате аварии пострадала пешеход 1963 года рождения. У нее ушиб правого коленного сустава и правой голени, врачи предполагают перелом бедра. Госпитализирована.

Водитель с места ДТП скрылся, ведутся розыскные мероприятия.

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