В Сыктывкаре неопытный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

4 января в столице Коми произошла авария. По информации УГИБДД МВД по Коми, в 14.08 мужчина 2001 года рождения за рулем ВАЗ-21101 ехал по 1-ой Промышленной улице.
Напротив дома № 3/2 водитель не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и врезался в Hyundai Getz, которым управлял мужчина 1975 года рождения.
В результате ДТП пострадали четверо. Два пассажира иномарки, девочка 2008 года рождения и женщина 1985 года рождения, получили ушиб грудной клетки. У водителя Hyundai — тоже ушиб грудной клетки. У водителя ВАЗа диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб нижней челюсти. Госпитализация никому не потребовалась.
Стаж водителя ВАЗа — с 2020 года.