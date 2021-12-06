В Сыктывкаре неопытный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

4 января в столице Коми произошла авария. По информации УГИБДД МВД по Коми, в 14.08 мужчина 2001 года рождения за рулем ВАЗ-21101 ехал по 1-ой Промышленной улице.

Напротив дома № 3/2 водитель не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и врезался в Hyundai Getz, которым управлял мужчина 1975 года рождения.