В России планируют обновить перечень штрафов для водителей в 2022 году

В России хотят ввести новые штрафы для водителей и увеличить уже существующие. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Одно из планируемых нововведений: ужесточить наказание для пьяную езду с детьми в салоне. Сейчас наказание за вождение в пьяном виде состоит из штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на 2 года. По обновленному КоАП, если в салоне пьяного водителя будет ребенок, штраф вырастет до 50 тысяч рублей, а прав лишат на три года.