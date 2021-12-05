В России планируют обновить перечень штрафов для водителей в 2022 году

В России хотят ввести новые штрафы для водителей и увеличить уже существующие. Об этом сообщает портал Autonews.ru.
Одно из планируемых нововведений: ужесточить наказание для пьяную езду с детьми в салоне. Сейчас наказание за вождение в пьяном виде состоит из штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на 2 года. По обновленному КоАП, если в салоне пьяного водителя будет ребенок, штраф вырастет до 50 тысяч рублей, а прав лишат на три года.
Ужесточат и наказание за повторное нарушение правил тонировки и езду с грязными номерами. Штраф в 500 рублей планируют увеличить до 5 тысяч рублей или даже лишать за это прав на срок до трех месяцев.
Новым для водителей станет штраф за «опасное вождение». За резкие маневры, провоцирующие ДТП, предлагается штрафовать на 3 тысячи рублей. Также должны появиться штрафы за мойку машины на газоне (от 1 до 3 тысяч рублей или предупреждение) и выброшенный из автомобиля мусор (от 3 до 7 тысяч рублей).