В Сыктывкаре пьяный таксист встретил новый год в аварии

В Сыктывкаре в новогоднюю ночь пьяный таксист устроил аварию. Подробности со ссылкой на региональное ГИБДД сообщает БНК.

Всё случилось 1 января около 2.10. Мужчина 1982 года рождения за рулем «Рено» ехал по Орджоникидзе в сторону города. На перекрестке с улицей Элеваторной он не уступил дорогу «Дэу Нексии», за рулем которой был мужчина 1993 года рождения.