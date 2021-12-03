В Сыктывкаре пьяный таксист встретил новый год в аварии

В Сыктывкаре в новогоднюю ночь пьяный таксист устроил аварию. Подробности со ссылкой на региональное ГИБДД сообщает БНК.
Всё случилось 1 января около 2.10. Мужчина 1982 года рождения за рулем «Рено» ехал по Орджоникидзе в сторону города. На перекрестке с улицей Элеваторной он не уступил дорогу «Дэу Нексии», за рулем которой был мужчина 1993 года рождения.
В аварии пострадал водитель «Дэу». Врачи нашли у него поверхностную рану мягких тканей головы и ушиб голени, госпитализация мужчине не потребовалась.
Известно, что водитель «Рено» был пьян. Ранее к административной ответственности его привлекали 14 раз. За рулем мужчина с 2000 года.