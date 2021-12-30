Появились подробности о детях, пострадавших в смертельном ДТП в Коми

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, пострадавшие в столкновении Audi и Haval дети находятся в Детской республиканской больнице. У шестимесячного мальчика состояние очень тяжелое, у его 12-летнего брата – крайне тяжелое. Оба на искусственной вентиляции легких. Тактику их лечения врачи Коми согласовали с федеральными коллегами, пишет БНК .

Напомним, 29 декабря в 11:30 в Сыктывдинском районе случилось смертельное ДТП. Мужчина 1983 года рождения за рулем Audi 100 ехал по дороге Сыктывкар – Ухта. На 30 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Haval H5 под управлением водителя 1969 года рождения. В результате погибли мужчина и девочка-подросток, еще двое детей в больнице.

Мать детей проходит лечение в Эжвинской горбольнице. У 35-летней женщины был разрыв селезенки, ее прооперировали. Водитель Haval получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб грудной клетки, не госпитализирован.

В Audi ехала семья – супруги и трое детей. Отец погиб на месте до приезда скорой, девочку 2007 года рождения – с места аварии транспортировали в Эжвинскую горбольницу, но она скончалась в медучреждении. Подросток сидела на переднем сиденье, пристегнутая ремнем безопасности.

Мальчик 2009 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб шеи, тупую травму живота, у него шок второй степени. С травмами его госпитализировали. Он был на заднем сиденье, пристегнут ремнем безопасности.

Шестимесячный малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом спинки носа, гематому лица, он в коме. Мальчик был на заднем пассажирском сиденье посередине без удерживающего устройства.

Женщина 1986 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибленными ранами брови и губы, открытым вывихом коленного сустава и множественными ушибами отправлена в больницу.

Водитель Audi ранее привлекался к ответственности за нарушение правил движения четыре раза. За рулем он был с 2003 года.