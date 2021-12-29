В Коми произошла серьезная авария: двое детей в больнице

29 декабря в Сыктывдинском районе произошла серьезная авария. В 11:30 на 30 км трассы Сыктывкар-Троицко-Печорск столкнулись Haval и Audi., сообщает "Комиинформ".

К ликвидации последствий привлечены силы и средства РСЧС в количестве 18 человек и семи единиц техники, из них от МЧС России три человека и одна единица техники.

В результате ДТП пострадало 6 человек, в том числе двое детей (12 лет и 6 месяцев), из них один человек погиб. Четыре человека, из них двое детей, госпитализированы в Эжвинскую больницу г. Сыктывкара, один человек от госпитализации отказался.