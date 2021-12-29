В Сыктывкаре водитель со 100 нарушениями сбил человека

28 декабря в столице Коми случилось ДТП. Водитель «шевроле» сбил пешехода на «зебре», о чем сообщили в ГИБДД региона.

В 7.40 утра 30-летний мужчина, управляя Chevrolet, двигался по ул.Петрозаводской со стороны ул.Тентюковской в направлении ул.Лыткина. В районе дома №40 по ул.Петрозаводской водитель сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП 33-летний мужчина получил сотрясение мозга и ушибы. Госпитализирован.