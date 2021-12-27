Появились подробности ДТП с автобусом и «Тойотой» на трассе Сыктывкар - Эжва

26 декабря в столице Коми произошла авария с автобусом. Подробнее об этом рассказали в УГИБДД региона.

ДТП случилось в 7.20, когда водитель 1976 года рождения за рулем Toyota Corolla ехал по дороге Сыктывкар — Эжва. На 13 км он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В аварии пострадал пассажир легковушки 1989 года рождения. У него черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб грудной клетки, ссадина кисти. Он госпитализирован. Водитель иномарки за рулем с 1999 года.