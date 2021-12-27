В Коми водитель переехал человека, лежащего на дороге

В Прилузском районе произошла очередная авария. На этот раз водитель переехал человека, который лежал на дороге, а затем скрылся.

Как рассказали в УГИБДД региона, это произошло 26 декабря. В 4 часа утра 22-летний водитель за рулем "Лады" ехал в районе дома №79 Б по ул.Мира в селе Объячево. В этот момент на проезжей части справа по ходу движения лежал человек. Водитель наехал на него и скрылся.

Как ни странно, у 21-летнего пострадавшего диагностированы автотравма и ушиб левого голеностопного сустава. Не госпитализирован. Водитель "Лады" получил права в этом году.