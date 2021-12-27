Сыктывкарец наехал на матрас и улетел в кювет

26 декабря в столице Коми произошло необычное ДТП. Как сообщает "Комиинформ", все случилось на Нювчимском шоссе, не доезжая до Максаковки.

В 16:30 мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Passat, но внезапно на дороге появился матрас, который спровоцировал ДТП. Машина от наезда на него улетела в кювет. Водитель при этом чудом не врезался во встречный автобус. К счастью, никто не пострадал. Из кювета машину достал трактор, который как раз проезжал рядом.