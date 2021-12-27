Сыктывкарец наехал на матрас и улетел в кювет

26 декабря в столице Коми произошло необычное ДТП. Как сообщает "Комиинформ", все случилось на Нювчимском шоссе, не доезжая до Максаковки.
В 16:30 мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Passat, но внезапно на дороге появился матрас, который спровоцировал ДТП. Машина от наезда на него улетела в кювет. Водитель при этом чудом не врезался во встречный автобус. К счастью, никто не пострадал. Из кювета машину достал трактор, который как раз проезжал рядом.
- Спасибо большое добрым и отзывчивым водителям, которые помогли достать мой автомобиль из сугроба! Особое спасибо трактористу, который меня дёрнул, и водителю Газели - за нормальный трос. Ну и отдельное "спасибо" тому, кто оставил этот матрас на дороге, - написал водитель в одной из групп ВКонтакте.