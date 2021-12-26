В Коми пьяный водитель устроил аварию: пострадали дети

25 декабря в Прилузском районе случилась авария. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Как стало известно, в 11:00 водитель 1968 г.р., управляя Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения, на 623 км трассы Киров-Сыктывкар на повороте не уступил дорогу Daewoo Nexia и столкнулся с ней. В результате ДТП пострадали три человека, которые ехали в иномарке. Женщина 1987 г.р. получила сотрясение, черепно-мозговую травму, ушиб лба.

Девочка 2011 г.р. получила ушиб, автотравму. У второй девочки 2019 г.р. - автотравма, гематома, сотрясение, черепно-мозговую травма. Никто из пострадавших не госпитализирован.