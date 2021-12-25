В Коми пьяный водитель бензовоза уехал в кювет

В Коми произошла серьезная авария: в кювете оказался целый бензовоз. Об этом со ссылкой на региональное ГИБДД сообщает «Комиинформ».

Все случилось 24 декабря в 22.30 в Корткеросском районе Коми. За рулем бензовоза КамАЗ был 24-летний мужчина. Он был пьян. Водитель ехал из Сыктывкара в Помоздино, но на 87 километре трассы он не справился с управлением, и машина улетела в кювет.

По информации ГИБДД, никто не пострадал. На место аварии прибыли аварийные службы. Бензовоз залили водой, чтобы машина не загорелась. Сейчас специалисты думают, как достать большегруз из кювета.