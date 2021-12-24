В Сыктывкаре на пешеходном переходе сбили женщину

23 декабря в столице Коми случилось ДТП. Под колеса «Опеля» попала женщина. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в 8.50. Мужчина, управляя автомобилем Opel Astra, двигался по ул.Корткеросская со стороны ул.Серова в направлении ул.Почтовой. В районе дома №7 по ул.Корткеросской водитель сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП у 36-летней пострадавшей диагностирован перелом правой берцовой кости. Не госпитализирована.