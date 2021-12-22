В Коми пьяный водитель протаранил кирпичи

21 декабря в Зеленце Сыктывдинского района произошла авария. Нетрезвый водитель Opel Vectra пострадал от своих же действий.

По информации УГИБДД региона, все случилось в 20:40, когда 41-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля Opel. Двигаясь по ул.Центральной со стороны трассы Сыктывкар - Ухта в направлении п.Парчег, в районе дома №10 по ул.Центральной мужчина не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие - кирпичи - справа по ходу движения авто.

Водитель иномарки получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану головы. Не госпитализирован. Пристегнут ремнями безопасности. Права он получил только в 2020 году.