В Коми «Тойота» вылетела на встречку и въехала в «Урал»

20 декабря под Печорой произошла жесткая авария. В 11.00 53-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, двигался со стороны Печоры в направлении Ухты, сообщает УГИБДД региона.

На 482 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в грузовик "Урал", который двигался со стороны Ухты.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка внедорожника получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, скальпированную рану головы и травматический шок. Госпитализирована.