Следком раскрыл подробности трагедии с обрушением здания в Коми

По данным следствия, 18 декабря текущего года во время работ по демонтажу неэксплуатируемого здания по улице Машиностроителей произошло обрушение части кровли, в результате чего обвалившимися плитами придавило работника, осуществлявшего указанные работы.

От полученных телесных повреждений 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что погибший не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного проведения работ, а также надлежащим образом проинструктирован о мерах безопасности на объекте, что привело к вышеуказанным последствиям.

Возбуждено уголовное дело. Следователями СК проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, конкретных виновных лиц, закрепление доказательственной базы.