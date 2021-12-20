В Сыктывкаре водитель «Тойоты» устроил аварию

В столице Коми произошла авария. Столкновение спровоцировал водитель Toyota Avensis, передает ГИБДД региона.

Как сообщили в Госавтоинспекции, все случилось 19 декабря в 4:50. 39-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, двигался по ул.Кирова со стороны ул.Заводской. В районе дома №39 по ул.Кирова, выполняя левый поворот на ул.Домны Каликовой, водитель не уступил дорогу и врезался в двигающийся навстречу со стороны ул.Пушкина Chevrolet Aveo.

Водитель Toyota получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лба. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности. У 56-летнего водителя Chevrolet диагностирован перелом отростка лучевой кости. Госпитализация не потребовалась. Был пристегнут ремнями безопасности.