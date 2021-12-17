Под Ухтой столкнулись сразу четыре авто, пострадали люди

На трассе Ухта - Дальний столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла на 5-м километре трассы Ухта -Дальний, передает "Комиинформ" со ссылкой на ГИБДД по Ухте.

По предварительным данным, автомобиль "Нива" буксировал ГАЗель. В какой то момент водитель "Нивы" не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В результате буксируемая ГАЗель выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Lada X-Ray, которая двигалась во встречном направлении. В последнюю въехал Land Cruiser, автомобиль двигался позади Lada также во встречном направлении.

Известно, что пострадали два человека, характер травм уточняется.