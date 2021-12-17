В Коми бензовоз налетел сразу на трех лосей

16 декабря около 20.45 на трассе «Вятка» близ села Занулье сбили сразу трех лосей. Об этом сообщает «Комиинформ».

Известно, что водитель бензовоза Mercedes-Benz Actros, двигаясь по автодороге, совершил наезд на трех лосей, которые выбежали из леса, чтобы перебежать проезжую часть. На месте ДТП два лося погибли, а третий - убежал.

На место происшествия прибыли спасатели Прилузского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми регионального Комитета ГО и ЧС. Они оградили место аварии конусами до прибытия полиции.