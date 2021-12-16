Сыктывкарка с коляской выбежала на «красный» и стала причиной ДТП

В Сыктывкаре женщина с коляской-санками, в которой везла ребенка, спровоцировала ДТП на перекрестке Сысольского шоссе и улицы Маркова, передает "Комиинформ".

На записи видно, как молодая мать выскакивает на пешеходный переход на красный свет, толкая перед собой коляску с ребенком. Водители вынуждены пропустить женщину с ребенком, из-за этого на перекрестке на свой зеленый встали минимум два автомобиля. Они должны быть проехать перекресток Сысольского шоссе и улицы Маркова прямо по Маркова со стороны Станционной в сторону Колхозной, однако дорогу им перекрыла своим маневром дама с ребенком.

В результате произошло ДТП, с автомобилем Kia Ceed столкнулась бортовая ГАЗель, которая поворачивала налево на Сысольское шоссе в сторону "Ленты" со стороны Маркова.