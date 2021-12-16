В Сыктывкарском Алешино открылась автомобильная переправа

В местечке Алешино открыли автомобильную ледовую переправу. Переезд по льду разрешен автомобилям массой до пяти тонн.

По результатам замеров сотрудниками Центра ГИМС и администрации Сыктывкара на сегодня толщина льда составляет более 40 сантиметров. Об увеличении разрешённой для передвижения по переправе массы транспорта будет сообщено дополнительно по мере намерзания льда.

Кроме этого, завершаются работы по обустройству переправы в местечке Нефтебаза, которая в зимнее время связывает Трёхозёрку со столичным микрорайоном Орбита.