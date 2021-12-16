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В Коми грузовик разворотил «Газель», два человека в больнице

В Коми грузовик разворотил «Газель», два человека в больницеГИБДД по Коми / Фото с места аварии

15 декабря на трассе Сыктывкар - Ухта 70-летний водитель грузовика Hino врезался в «Газель».

Как рассказали в УГИБДД региона, все случилось в 11:00. 70-летний мужчина, управляя Hino, двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. На 154 км врезался в стоящий у края проезжей части ГАЗ-2705 с включенным световым маяком. После столкновения грузовик съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 36-летний пассажир «Газели» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей носа, ушиб мягких тканей тазобедренного сустава, перелом - под вопросом.

У 32-летнего пассажира микроавтобуса диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы шейного отдела позвоночника и грудной клетки, а также перелом ребер. Оба пострадавших госпитализированы.

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