В Коми грузовик разворотил «Газель», два человека в больнице

15 декабря на трассе Сыктывкар - Ухта 70-летний водитель грузовика Hino врезался в «Газель».

Как рассказали в УГИБДД региона, все случилось в 11:00. 70-летний мужчина, управляя Hino, двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты. На 154 км врезался в стоящий у края проезжей части ГАЗ-2705 с включенным световым маяком. После столкновения грузовик съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 36-летний пассажир «Газели» получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей носа, ушиб мягких тканей тазобедренного сустава, перелом - под вопросом.