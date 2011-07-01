В Минтранспорта рассказали, действует ли в Коми добровольный техосмотр

- В системе техосмотра ничего не изменилось, — объяснил начальник отдела транспорта министерства экономического развития и промышленности Республики Коми Владимир Котов. — По информационным сообщениям федеральных СМИ, как и по региональным прошла волна, что техосмотр отменен, но та идея, которую хотели донести в ГИБДД, пока не подкреплена нормативно-правовыми документами, как нет и решения по законопроекту, внесенного в Думу, а негативные последствия связанные с невозможностью прохождения тех осмотров школьными и пассажирскими автобусами в ряде МО уже есть.

Техосмотр транспорта физических лиц не отменен. На сегодняшний день действующим является Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это значит, что техосмотр на сегодняшний день является обязательным.

В последний месяц в СМИ активно обсуждается тема введения добровольного техосмотра для легкового автотранспорта и мототранспорта физических лиц. Это вызывает растерянность автовладельцев, которых зачастую высокие заявления в средствах массовой информации вводят в элементарное заблуждение.

В 2021 году Госдумой был принят в первом чтении новый законопроект, ужесточающий наказание за отсутствие факта прохождения техосмотра для всех водителей. Штраф до 2000 рублей для автолюбителей с не подтвержденными диагностическими картами. Фиксировать отсутствие ТО и фальшивые документы будут не только сотрудники автоинспекции, но и камеры наблюдения, установленные на трассах.

Кроме этого, по новому закону реформировали сам принцип прохождения ТО – до и после процедуры транспортное средство фиксируют на фото для подтверждения действительности прохождения осмотра и подлинности полученных после проверки ТС документов.

Водителям так или иначе рекомендуется прохождение проверки ТО, потому что езда на транспортном средстве, которое долгое время не проверялось на наличие неисправностей, повышает риск ДТП и подвергает опасности жизнь водителя и других участников дорожного движения.

Также страховым сообществом активно обсуждается возможность введения дополнительных понижающих коэффициентов для тех автовладельцев, кто имеет диагностическую карту на момент оформления полиса. И соответственно – повышающих для тех, у кого техосмотр не пройден. То есть, говоря простыми словами, полис ОСАГО возможно обойдется дешевле тем, кто все-таки прошел техосмотр. Ведь так страховщики перестраховывают и собственные риски, страхуя подтверждено безопасный и исправный транспорт.

Конечно же и выплаты теперь будут проводиться намного более придирчиво, если в ДТП участвует автомобиль без диагностической карты. Напомним, ранее регрессные требования (требование возмещения произведенной выплаты) предъявлялись только при спорной обоюдной вине, к тому участнику, у которого нет диагностической карты. В нынешних условиях такой подход вполне может быть переориентирован в сторону ужесточения. Это значит, что преимущество при рассмотрении дела о выплате будет у водителя, имеющего диагностическую карту.

Подводя итог можно сказать, что на данный момент говорить что-либо об отмене обязательного техосмотра, как и надеяться на это преждевременно и сейчас техосмотр всё еще является обязательным.