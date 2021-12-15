В Коми произошло тройное ДТП с пострадавшими

14 декабря в Прилузском районе случилась авария. В 14.55 водитель 1989 года рождения за рулем грузовика ехал по трассе Чебоксары-Сыктывкар. На 638 километре дороги он стал объезжать MAN и не учел безопасную дистанцию до двигающегося впереди Hyundai, который совершал тот же маневр. В результате автомобили столкнулись.

В результате удара тягач выехал на встречку и влетел в Ford Focus, после чего оба оказались в кювете.

Пострадал водитель Ford 1981 года рождения. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытая травма позвоночника, закрытая травма живота и закрытый перелом бедра под вопросом. Мужчину госпитализировали.