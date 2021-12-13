В Сыктывкаре «Газель» отбросила легковушку в лесовоз, пострадали люди

12 декабря на сыктывкарской объездной произошла авария. В результате тройного столкновения пострадали четыре человека. Об этом сообщили в УГИБДД Коми.

Все случилось в 9.30, когда 23-летний водитель Kia Rio ехал по дороге "Сыктывкар -Ухта" в направлении столицы Коми. На 21 километре с объездной дороги выезжал 47-летний водитель "Газели", который не уступил легковушке дорогу, после чего Kia отбросило на встречный лесовоз.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка Kia получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудины. У 27-летней пассажирки иномарки диагностированы тупая травма живота, закрытая травма грудной клетки. Под вопросом остаются черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и грудины. Обе девушки госпитализированы.