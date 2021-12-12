В Эжве столкнулись «Форд» и «Джип», у водителя второго оказалось 88 нарушений

11 декабря в Эжве произошла авария: внедорожник столкнулся с «Фордом». Подробнее о происшествии рассказали в Госавтоинспекции.

Как сообщили региональном ГИБДД, в 00:01 водитель Jeep Grand Cherokee 1988 г.р., двигаясь по дороге «Сыктывкар - Эжвинский район», не учел безопасную дистанцию и столкнулся с машиной Ford Focus.

В результате ДТП пострадала женщина за рулем «Форда». Пострадавшая получила ушибы головы, грудной клетки, шеи, госпитализирована. Была пристегнута.