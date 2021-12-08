Коми выделят 232 миллиона рублей на выплаты детям

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам еще 6 млрд рублей на выплаты детям. Коми также в списке получателей, сообщает пресс-служба.

― Такая поддержка очень важна, ведь речь идёт о маленьких детях, которые растут в семьях, где есть материальные трудности», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 2 декабря, напомнив, что в 2021 году на эти цели уже было направлено почти 305 млрд рублей.

Согласно документу республике выделят более 232 млн рублей. Эти деньги пойдут на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет из малоимущих семей. Эти пособия начали платить в июне прошлого года. Их размер может достигать 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума ― при определении размера учитываются доходы и имущество семьи. При этом в составе семьи также учитываются опекаемые дети и студенты в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме.