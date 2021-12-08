В Коми водитель «Приоры» припарковался прямо в автобусной остановке

В Ухте случилось ДТП с участием водителя «Лады». Он решил использовать в качестве гаража автобусную остановку, пишет «Комиинформ». Как сообщили в ухтинской Госавтоинспекции, ДТП случилось 8 декабря, в 01:55 на ул. Зерюнова, 5А.

- Неустановленный водитель на автомобиле «Лада Приора» совершил наезд на препятствие - автобусную остановку, - уточнили в Госавтоинспекции.

По данным агентства, на место ДТП также вызывались спасатели Утхинского аварийно-спасательного отряда СПАС-Коми Комитета ГО и ЧС по РК. Однако их помощь по прибытии не потребовалась.