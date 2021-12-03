В центре столицы Коми столкнулись Kia Rio и Hyundai Solaris

2 декабря в 8.10 в Сыктывкаре случилось ДТП. Как сообщили в ГИБДД региона, 44-летний мужчина за рулем Kia Rio, двигался по Октябрьскому проспекту со стороны ул. Орджоникидзе в сторону кольца.

На перекрестке Октябрьского и Оплеснина он стал поворачивать в сторону улицы Юхнина, но не пропустил Hyundai Solaris, который двигался навстречу на разрешающий зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП 38-летняя женщина, находившаяся на переднем пассажирском сиденье автомобиля Hyundai, с ушибом грудной клетки была госпитализирована.