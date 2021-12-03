В Коми лоб в лоб Ford Mondeo и Mitsubishi Outlander

2 декабря в 16.50 в Усть-Вымском районе произошла авария. 63-летний мужчина за рулем Ford ехал со стороны с.Айкино в направлении г.Микунь. На 3 км автодороги водитель выехал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который двигался навстречу.

В результате ДТП водитель Ford Mondeo получил автотравму, травму и ушибы грудной клетки, перелом ребер и травму голени. Госпитализирован. У 57-летней женщины, находившейся на переднем пассажирском сиденье, диагностировали автотравму, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Госпитализирована.