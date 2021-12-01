В Коми в аварии на трассе пострадали три человека

30 ноября в Удорском районе Коми произошла авария. В 8.00 на трассе столкнулись два «Ниссана», Об этом со ссылкой на УГИБДД региона сообщает «Комиинформ».
60-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Terrano, двигался по трассе Айкино — Кослан со стороны Кослана в направлении п.Ёдва. На 10 км автодороги водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в другой Nissan Terrano под управлением 28-летнего молодого человека, который ехал во встречном направлении.
Травмы получили водитель и два пассажира второго внедорожника.
У водителя диагностированы ушибы и ссадины левой кисти, у 18-летнего юноши, находившегося на переднем пассажирском сиденье — ушиб правой ключицы. Пострадавшие не госпитализированы.
38-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, с закрытым переломом обеих костей правого предплечья со смещением была госпитализирована.