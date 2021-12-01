В Коми в аварии на трассе пострадали три человека

30 ноября в Удорском районе Коми произошла авария. В 8.00 на трассе столкнулись два «Ниссана», Об этом со ссылкой на УГИБДД региона сообщает «Комиинформ».

60-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Terrano, двигался по трассе Айкино — Кослан со стороны Кослана в направлении п.Ёдва. На 10 км автодороги водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и врезался в другой Nissan Terrano под управлением 28-летнего молодого человека, который ехал во встречном направлении.

Травмы получили водитель и два пассажира второго внедорожника.