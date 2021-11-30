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В Коми водитель «Фольксвагена» сбил 10-летнюю девочку

В Коми водитель «Фольксвагена» сбил 10-летнюю девочкуГИБДД по Коми / Фото с места аварии

29 ноября в Ухте случилось ДТП. На пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка. Подробности рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Все случилось около 13.17. Водитель 1983 года рождения за рулем Volkswagen Polo ехал по улице Мира со стороны ул. Октябрьской в сторону Севастопольской. Напротив дома №3 по ул.Мира совершил наезд на пешехода - девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил ушибы головы, однако госпитализация не потребовалась.

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