В Эжве Opel Astra въехал в Mitsubishi Colt

Все случилось 26 ноября в 13:00. Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем Opel Astra, ехал по улице Мира. Возле дома № 17 он допустил ошибку при выборе дистанции до ехавшей впереди машины и столкнулся с Mitsubishi Colt под управлением мужчины 2002 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажирка второй машины — женщины 1975 года рождения. У нее черепно-мозговая травма, сотрясение. Пострадавшую увезли в больницу. У водителя Opel Astra стаж — с 2020 года, в течение года к ответственности привлекался 13 раз.