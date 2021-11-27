В Сыктывкаре под колеса авто угодили два пешехода

26 ноября в столице Коми случилось сразу два происшествия с пешеходами на дорогах. Подробнее об этом рассказали в УГИБДД региона.

Одна авария произошла 15:05. Мужчина 1991 года рождения за рулем Hyundai Solaris ехал по улице Корткеросской. Напротив дома № 7 он сбил женщину 1956 года рождения, которая шла по нерегулируемому переходу.

Женщину увезли в больницу с переломом плеча, ушибом. Водитель к ответственности за нарушение ПДД привлекался 14 раз. Стаж — с 2010 года.