В Сыктывкаре под колеса авто угодили два пешехода

26 ноября в столице Коми случилось сразу два происшествия с пешеходами на дорогах. Подробнее об этом рассказали в УГИБДД региона.
Одна авария произошла 15:05. Мужчина 1991 года рождения за рулем Hyundai Solaris ехал по улице Корткеросской. Напротив дома № 7 он сбил женщину 1956 года рождения, которая шла по нерегулируемому переходу.
Женщину увезли в больницу с переломом плеча, ушибом. Водитель к ответственности за нарушение ПДД привлекался 14 раз. Стаж — с 2010 года.
Второе ДТП произошло в 18:26. Мужчина 1997 года рождения, управляя Hyundai Elantra, двигался по улице Коммунистической. На перекрестке Коммунистическая-Первомайская он сбил женщину 1948 года рождения, которая решила перейти дорогу несмотря на запрещающий сигнал светофора.
Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, сотрясение. Была госпитализирована. Водитель к ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался 17 раз, стаж — с 2016 года.