В Коми КамАЗ не пропустил Nissan и протаранил его, пострадали люди

23 ноября в Усинске произошла авария. КамАЗ не пропустил «Ниссан» и протаранил его, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В 17:53 водитель 1991 года рождения за рулем грузовика ехал по улице Нефтяников. На перекрестке с улицей Транспортной он поворачивал налево на зеленый сигнал светофора, но пропустил Nissan Murano и врезался в него.

В аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки. Мужчина 1976 года рождения получил ушибленную рану уха и мягких тканей лица. У женщины 1983 года рождения черепно-мозговая травма под вопросом, ушибленная рана головы, множественные ушибленные раны лица, кисти, голеностопа. У девочки 2007 года рождения ушибы голеней. Водитель КамАЗа получил ушибленную рану головы.