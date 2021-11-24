Названо число пострадавших в аварии с пассажирским автобусом под Ухтой

Без пострадавших в недавней аварии с рейсовым автобусом в Коми все же не обошлось. Как сообщили в УГИБДД региона, за медпомощью обратились четверо.

Напомним, ДТП случилось 23 ноября в 8:50. Водитель ПАЗика ехал со стороны поселка Водный в направлении Ухты. На 312 км автодороги Сыктывкар - Ухта он не справился с управлением, после чего автобус оказался в правом по ходу движения кювете. В салоне находились 19 пассажиров. Пострадали четыре человека, которые позже обратились за медицинской помощью.

Пассажирка 1973 года рождения получила переломы 4, 5, 6 и 7 ребер слева, а также плечевой кости со смещением. У пассажира 1973 года рождения - ушиб грудной клетки. Еще две женщины 1964 и 1981 годов рождения получили ушиб коленных суставов.