В Коми в кювет съехал автобус с 19 пассажирами

В районе Ухтыпроизошло ДТП с пассажирским автобусом маршрута №104. Полный пассажиров, он вылетел в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД региона.

Утром 23 ноября водитель автобуса ехал со стороны поселка Водный в направлении Ухты. Внезапно мужчина потерял управление и машина съехала в правый по ходу движения кювет. В салоне на момент аварии находились 19 пассажиров. За медицинской помощью пока никто не обратился.

По данным ГИБДД, водитель был трезв, с документами все в порядке, недостатков на дорогах за ним не замечено. Стаж управления - с 1981 года.