В Коми «Урал» столкнулся с Chevrolet Niva, один человек погиб

В Коми «Урал» столкнулся с Chevrolet Niva, сообщает Усинск.Онлайн. На место выехали сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, Chevrolet находился на встречной полосе. Источник предполагает, что водитель внедорожника пошел на обгон и не успел уйти от столкновения.

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