Лишение прав не помешало жителю Коми снова сесть за руль и протаранить столб

По информации УГИБДД по Коми, ДТП случилось 21 ноября в 18:20. 43-летний мужчина, управляя автомобилем Opel, двигался по ул.Матвеева со стороны ул.Гаражной в направлении ул.Привокзальной. В районе дома №43 по ул.Матвеева водитель не справился с рулевым управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП слева по ходу движения.

В результате ДТП мужчина получил закрытый перелом костей таза и ушиб в поясничной области. Не госпитализирован. Был пристегнут ремнями безопасности.

По информации ГИБДД, мужчина 16 раз привлекался к ответственности за нарушения правил ДТП, из них семь раз - в течение года. В феврале 2021 года нарушителя лишили водительских прав на 18 месяцев.