В Сыктывкаре подросток выбежал под колеса авто

В Сыктывкаре ребенок выбежал под колеса машины между двумя пешеходными переходами. Подробности аварии сообщили в УГИБДД МВД по РК.

ДТП произошло в 17.25 вчера, 19 ноября. Водитель 1975 года рождения за рулем Nissan Qashqai ехал по улице Чернова со стороны Карла Маркса в направлении Коммунистической. Напротив дома №32 он совершил наезд на мальчика 2008 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения авто.

Пострадал мальчик-пешеход, он получил раны нижней губы и ссадину бедра, не госпитализирован. В момент аварии был без сопровождения взрослых. Водитель имеет стаж с 2003 года.